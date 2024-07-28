В Сбере поддержали инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют

Сбер поддерживает инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Это движение в правильном направлении, которое позволит упорядочить оборот цифровых валют, в том числе связанный с легализацией майнинга», — считает топ-менеджер банка.

Кроме того, по его словам, инициатива создаст основу для потенциального использования цифровых валют во внешнеэкономической деятельности, что расширит возможности для международных расчетов.

Попов уточнил, что Сбер уже направил в ЦБ пожелания к параметрам экспериментального правового режима и продолжит активно участвовать в его проработке.

Ранее информационное агентство сообщило, что депутаты Госдумы одобрили возможность экспериментальных биржевых торгов криптовалютой. В законопроекте также предусмотрена возможность проведения биржевых торгов цифровой валютой.

Действующее регулирование запрещает использование криптовалюты в расчетах за товары, работы и услуги. Законопроект вносит изменения, позволяющие использовать цифровую валюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).