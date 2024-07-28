Эксперт рассказала, кто получит выплаты на погашение ипотеки

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих пояснила РИА Новости, что право на выплату для погашения задолженности по ипотечному кредиту получают россияне, в семьях которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.

По ее словам, порядок выплаты изменится из-за недавно принятого федерального закона о продлении для многодетных семей возможности погашения обязательств по ипотечному кредиту.

«Это касается родителей - граждан РФ, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий ребенок или последующие дети», — рассказала Рыжих.

Она отметила, что в рамках господдержки таким семьям выделят на погашение задолженности по ипотечному жилищному кредиту не более 450 тысяч рублей. При этом действие самой семейной льготной ипотеки продлится до 2030 года.

Эксперт отметила, что в текущем году было на федеральном уровне закреплено понятие многодетной семьи. Планируется, что в результате принятой меры многодетные семьи смогут пользоваться всей доступной соцподдержкой во всех регионах страны.

23 июля глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина призвала сделать бесплатным проезд по платным трассам для многодетных родителей.

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