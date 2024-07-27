РФ призвала страны G20 вместе бороться против долгового кризиса

На встрече глав центральных банков и министерств финансов стран «большой двадцатки» в Бразилии Россия предупредила о серьезном ухудшении ситуации с ростом государственного долга в мире. По мнению российских представителей, необходимо принять меры для предотвращения системного долгового кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ.

Участники встречи отметили ряд ключевых рисков, угрожающих мировой экономике, в том числе: рост глобальной задолженности и высокий уровень дефицита государственных бюджетов, сохранение высокой инфляции и связанные с ней бюджетные риски, колебания цен на сырьевые товары в условиях геополитической нестабильности, а также ослабление торговых связей между странами.

«Обслуживание долга становится все дороже, при этом не будем забывать, что большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики», - сказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков, принимавший участие в мероприятии.

До этого сообщалось, что общемировой государственный долг превысил отметку в $100 трлн и продолжает расти быстрыми темпами по сравнению с мировой экономикой.

Ранее российский сенатор предрек банкротство США из-за госдолга.