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На Украине заявили о рекордной инфляции в июне

Производственная инфляция на Украине в июне стала рекордной за почти 30 лет

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Производственная инфляция на Украине в июне стала рекордной за почти 30 лет, цены промышленной продукции за месяц выросли на 14%. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

«Второй месяц подряд существенно ускоряется производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции за июнь 2024 выросли сразу на 14%», — заявил парламентарий.

По словам депутата, это стало рекордным показателем месячной производственной инфляции за почти 30 последних лет. Гетманцев добавил, что в последнее время более высокая инфляция наблюдалась в январе 1995 года. Парламентарий подчеркнул, что это был период, когда страна заканчивала цикл гиперинфляции первой половины 90-х годов.

Гетманцев среди прочего рассказал, что в мае цены производителей выросли на 7%. В результате в годовом выражении промышленная инфляция ускорилась до 26,7%. Депутат отметил, что больше всего цены увеличились в сферах поставки электроэнергии и газа. Рост составил порядка 48,1% в годовом выражении. Также увеличилось стоимость производства фармацевтических продуктов — на 21,7%, а также мяса — на 15,6%.

До этого сообщалось, что в украинском бюджете постепенно заканчиваются средства на выплаты для военнослужащих. По словам председателя комитета Верховной рады по бюджету Роксолана Пидласа, военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября.

Ранее на Украине заявили о рекордном дефиците бюджета.

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