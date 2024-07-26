ЦБ предупредил о замедлении работы сайта

Центробанк заявил, что могут наблюдаться кратковременные замедления в работе официального сайта Банка России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

«27 июля 2024 года возможны кратковременные замедления в работе официального сайта Банка России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что замедления будут связаны с проведением технических работ.

В ЦБ принесли извинения за возможные неудобства.

До этого пресс-служба Центробанка сообщила, что средняя максимальная ставка по вкладам в крупных российских банках по итогам второй декады июля осталась на уровне 16,57%. Отмечается, что по данным на первую декаду июля ставка выросла на 0,49 процентного пункта, до 16,57%. Таким образом, она обновила максимум с середины апреля 2022 года, достигнутый в третьей декаде июня.

Центробанк на заседании в пятницу, 26 июля повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Решение Банка России совпало с прогнозом большинства участников финансового рынка.

Ранее эксперт объяснила, как повышение ключевой ставки скажется на доступности ипотеки.