Сбер расскажет о социальной адаптации людей с инвалидностью

В честь своего дня рождения «Особенный банк» — специальное подразделение Сбера, которое адаптирует сервисы для людей с инвалидностью, записал серию подкастов, главными героями которых стали люди с инвалидностью и те, кто им помогают. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Герои подкастов рассказали о своей жизни, о том, как решают повседневные задачи, с какими сложностями сталкиваются.

Эксперты в вопросах создания доступной среды — представители Сбера и НКО — обсудили, как современные сервисы и технологии могут им с этим помочь.

Тематика пяти выпусков касается социальной адаптации детей с инвалидностью, профессиональной реализации, жизни с близкими, которые нуждаются в заботе, финансовой безопасности и защиты от мошенников.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Артем Алешкина, главная задача компании — сделать Сбер удобным для каждого и особенно для людей с инвалидностью.

Он отметил, что сегодня в банке насчитывается около 8 млн таких клиентов, а всего в России — 11 млн людей с инвалидностью.

«Важно не только делать, но и рассказывать про наши инклюзивные проекты, чтобы о них знали и могли ими пользоваться те, для кого они созданы», — считает Алешкин.

Он напомнил, что в прошлом году банк запустил серию роликов ʺСбер — свой для каждогоʺ.

«Для развития инклюзивного общества важно слышать и понимать друг друга, а значит нужно, чтобы люди с инвалидностью сами рассказали о себе. Поэтому в этом году мы решили сменить формат и записали серию подкастов с участием экспертов и клиентов», — рассказал Алешкин.

Героем первого выпуска стали незрячий юрист, владелица собаки-проводника и аналитик, который использует электроколяску.

Создатели подкаста поговорили с ними о том, что им нужно для комфортной жизни, а также, как Сбер может помочь людям оставаться финансово независимыми и самостоятельно управляли своими деньгами.

Посмотреть подкаст можно в Hi-Fi стриминге «Звук» и в официальной группе в ВК.