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ЦБ будет рассматривать любые способы защиты интересов российских инвесторов

Набиуллина: ЦБ будет рассматривать любые способы защиты интересов инвесторов РФ

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Алексей Куденко/РИА Новости

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сказала, что банк России будет рассматривать любые механизмы и способы защиты российских инвесторов для разблокировки активов. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы будем рассматривать любые механизмы и способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов, будем рассматривать все иные способы», — сказала она.

26 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов России Украине на закупки оружия.

До этого в Еврокомиссии разъяснили, что Украина не получит доходы от активов России напрямую. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил , что решение Евросоюза направить Украине транш военной помощи в размере €1,5 миллиарда из доходов от замороженных активов России чревато ответными мерами со стороны Москвы.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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