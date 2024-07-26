Эксперт объяснила, как повышение ключевой ставки скажется на доступности ипотеки

Повышение ключевой ставки Банка России окажет заметное влияние на доступность ипотеки и рынок недвижимости в стране. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко.

«На сегодняшний день ключевая ставка в 18% означает, что минимальная ставка по ипотеке будет составлять минимум 21-22%. Если человек берет такую ипотеку, допустим, на 20 лет, он по сути платит за три квартиры — одну себе и еще две банку», — сказала Радченко.

Эксперт предположила, что желающих брать ипотеку на текущих условиях найдется немного — к тому же стоимость квадратного метра жилой площади продолжает расти. Граждане, по ее мнению, будут чаще отказываться от покупки жилья в пользу аренды.

По итогам заседания 26 июля Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что все четыре триггера для такого решения реализовались. При этом она не исключила дальнейшего повышения данного показателя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ЦБ рассказала, когда начнут снижаться темпы инфляции.