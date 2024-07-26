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В РФ пока не планируют лишать «дочки» зарубежных банков статуса значимых

ЦБ РФ пока не намерен исключать «дочки» иностранных банков из списка значимых

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центральный банк РФ не видит оснований для исключения российских дочерних компаний зарубежных банков из списка системно значимых кредитных организаций. Об этом во время пресс-конференции с журналистами заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В ходе мероприятия она рассказала, что обычно Банк России уточняет реестр системно значимых кредитных организаций осенью. Поэтому в последнее время ЦБ РФ не обновлял параметры включения тех или иных банков в этот список.

«Сейчас говорить о том, какие банки останутся, а какие нет, не готовы. Таких оснований исключать оттуда российские «дочки» иностранных банков пока нет», — сказала Набиуллина.

Таким образом она ответила на вопрос о том, могут ли из реестра исчезнуть зарубежные кредитные организации. В первую очередь речь идет о банках, «свернувших» свою деятельность на территории РФ.

Кроме того, на пресс-конференции глава Банка России сообщила об отсутствии рисков для финансовой стабильности страны. Пока регулятор не видит подобных угроз для РФ, уточнила она.

Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов.

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