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Россиянам рассказали, как быстро погасить кредит

Специалист Бархота: рефинансирование поможет быстрее погасить кредит

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Shutterstock/fizkes

Россияне могут каждый месяц вносить дополнительные средства в счет досрочного погашения кредита, чтобы быстрее выплатить его. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Для поиска источника дополнительных денег он предложил два варианта — использовать доходы с инвестиций и вкладов или оптимизировать свои расходы, то есть отказаться от покупки ненужных товаров. Помимо этого, можно провести рефинансирование — взять новый займ для погашения старого под более низкий процент.

«Допустим, вы взяли кредит под 28%, но через 9 месяцев средняя ставка на рынке стала 18%. В этом случае вы можете взять займ на погашение старого. У вас снизится обязательный ежемесячный платеж, и освободившиеся средства можно будет также направить на досрочное погашение», — уточнил Бархота.

Исследование Института социальной политики НИУ ВШЭ до этого показало, что доля многодетных семей с кредитами по итогам 2023 года выросла до 67% с 59% годом ранее. В результате эта категория россиян стала лидером по доле имеющих кредиты. Между тем закредитованность семей с двумя детьми за год снизилась до 59% с 66%.

Ранее россиянам рассказали о новом порядке списания долгов по кредитам.

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