Набиуллина заявила, что ЦБ не будет резко повышать ключевую ставку

Банк России не собирается действовать по сценарию Турции и резко повышать ключевую ставку, ситуация в России совсем другая. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что в Турции инфляция достигала 80%, именно поэтому ключевую ставку пришлось резко поднимать. Однако в России ситуация совсем иная, ЦБ не предпримет аналогичных действий.

Как пояснила Набиуллина, есть обратная сторона повышения ключевой ставки. С одной стороны, это позволит остановить инфляцию, однако есть нюансы.

«Результатом будет не возвращение экономики к устойчивому сбалансированному росту, а чрезмерное охлаждение спроса избыточной волатильностью во всех параметрах — в процентных ставках, в производстве», — сказала она.

Таким образом, резкое повышение ключевой ставки может помешать развитию российской экономики в целом.

До этого Набиуллина заявила, что ежемесячные темпы роста инфляции начнут снижаться уже в июле.

В свою очередь, Центральный банк России повысил прогноз по росту розничного кредитования в РФ на 2024 год до 10–15%.

Ранее в ЦБ рассказали о влиянии на экономику пошлин на товары из недружественных стран.