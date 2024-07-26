Глава ЦБ рассказала, когда начнут снижаться темпы инфляции

Ежемесячные темпы роста инфляции начнут снижаться уже в июле. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Месячные темпы инфляции начнут падать уже в июле, но, что касается устойчивых темпов инфляции, они будут снижаться медленнее. Но мы исходим из того, что под влиянием наших решений по денежно-кредитной политике будет происходить значимое снижение инфляции, прежде всего в устойчивых компонентах», — заявила Набиуллина.

До этого Центральный банк России повысил прогноз по росту розничного кредитования в РФ на 2024 год до 10–15%.

По итогам заседания 26 июля Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Набиуллина отметила, что все четыре триггера для повышения ключевой ставки реализовались, в связи с этим было принято решение повысить показатель до 18%. Глава ЦБ не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки. Подробнее о повышении ключевой ставки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ спрогнозировал стоимость нефти Brent на 2027 год.