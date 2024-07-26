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В ЦБ РФ заявили об отсутствии рисков для финансовой стабильности страны

Набиуллина: Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Банк России в настоящее время не видит рисков для финансовой стабильности страны. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам специалиста, в некоторых случаях центральные банки могут прибегать к резкому повышению ключевой ставки. ЦБ РФ принимает подобные решения в двух случаях — если реакция денежно-кредитной политики на рост инфляции сильно запаздывает и если существует необходимость в купировании рисков финансовой стабильности. При этом последняя ситуация в государстве наблюдалась в 2014 и 2022 годах, уточнила Набиуллина.

«Но [сейчас] у нас нет ни рисков финансовой стабильности, ни большого разрыва между фактическим и тем уровнем ставок, который требуется для замедления инфляции», — добавила она.

26 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов. Теперь она составляет 18% годовых.

Комментируя ситуацию, Набиуллина заявила о реализации всех четырех триггеров для повышения ключевой ставки. Речь идет об устойчивом росте инфляции, сохранении потребительной активности на прежнем уровне, появлении новых рисков на фоне санкций и росте жесткости рынка.

Ранее в РФ зафиксировали повышение спроса на зарубежную валюту.

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