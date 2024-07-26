Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки

Набиуллина не исключила дополнительное повышение ключевой ставки

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. Об этом в рамках пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Дальнейшие наши шаги будут в зависимости от поступающих данных», — сказала спикер.

По словам Набиуллиной, на заседании 26 июля совет директоров ЦБ осуждал вариант повышения ключевой ставки до 19% и 20% годовых.

Обновленный прогноз Центробанка не предполагает понижения ключевой ставки в текущем году, подчеркнула глава регулятора.

До этого глава Банка России назвала причины повышения ставки с 16% до 18%. Сработали все четыре триггера для принятия этого решения, пояснила она.

Рубль отреагировал на решение ЦБ нейтрально. По прогнозу инвестстратегов, курс юаня в краткосрочной перспективе составит 11,65–11,85 рубля, доллара — 85–87 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет решение ЦБ по ключевой ставке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами