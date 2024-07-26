В ЦБ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. Об этом в рамках пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Дальнейшие наши шаги будут в зависимости от поступающих данных», — сказала спикер.

По словам Набиуллиной, на заседании 26 июля совет директоров ЦБ осуждал вариант повышения ключевой ставки до 19% и 20% годовых.

Обновленный прогноз Центробанка не предполагает понижения ключевой ставки в текущем году, подчеркнула глава регулятора.

До этого глава Банка России назвала причины повышения ставки с 16% до 18%. Сработали все четыре триггера для принятия этого решения, пояснила она.

Рубль отреагировал на решение ЦБ нейтрально. По прогнозу инвестстратегов, курс юаня в краткосрочной перспективе составит 11,65–11,85 рубля, доллара — 85–87 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет решение ЦБ по ключевой ставке.