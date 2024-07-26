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В России резко увеличился спрос на покупку квартир в новостройках

Продажи новостроек в России выросли на 61% в июне

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Vladimir Baranov/Global Look Press

В июне текущего года продажи новостроек в России резко выросли на 61 процент по сравнению с тем же временным промежутком в прошлом году. Об этом сообщили в компании ДОМ.РФ.

Компания отметила, что перед завершением «Льготной ипотеки» продажи строящегося жилья в России достигли пика в июне. Так. по данным аналитиком «ДОМ.РФ», реализация квартир по зарегистрированным договорам долевого участия (ДДУ) составила свыше 3,8 миллиона квадратных метров. Эксперты утверждают, что этот показатель на 61% больше, чем в июне прошлого года.

Аналитики добавили, что всего за первое полугодие текущего года было продано порядка 14,7 миллиона квадратных метров. Специалисты отметили, что рост по сравнению с прошлогодними показателями составил 19%.

«ДОМ.РФ» отмечает, что сильнее всего объем продаж вырос в Татарстане. Там показатели выросли до 432 тысячи квадратных метров, +35% к первому полугодию прошлого года. В денежном эквиваленте прирост продаж составил 78 миллиардов рублей.

Тем временем в Москве специалисты отмечают, что рост продаж на первичном рынке показал +19% — порядка 2,2 миллиона квадратных метров было продано. Сумма ДДУ при этом достигла 820,1 миллиарда рублей и выросла на 45%.

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