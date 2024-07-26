ЦБ повысил прогнозы по росту корпоративного и розничного кредитования на 2024 год

Центральный банк России по итогам заседания повысил прогноз по росту розничного кредитования в РФ на 2024 год до 10–15%. Об этом сообщается в среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте ЦБ.

По итогам заседания 26 апреля 2024 года, Центробанк прогнозировал, что в этом году темпы роста розничного кредитования составят от 7% до 12%.

ЦБ также повысил прогноз по корпоративному кредитованию — до 10–15% с 8–13% ранее. Прогноз по росту ипотечного кредитования в текущем году остался без изменений, на уровне 7–12%.

Регулятор отметил, что высокие рыночные ставки недостаточно сдерживают кредитование, хоть и поддерживают сберегательные настроения. Во втором квартале этого года кредитная активность населения была высокой и в розничном, и в корпоративном сегменте.

Банк также понизил прогноз по росту корпоративного кредитования на 2025 год до 6–11% с 7–12% ранее. Прогноз по росту розничного кредитования сохранился на уровне 7–12%, по росту ипотеки регулятор понизил прогноз с 10–15% до 8–13%.

Согласно прогнозу на 2027 год, рост корпоративного и розничного кредитования должен составить 8–13%, ипотеки — 10–15%.

26 июля ЦБ России повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет решение ЦБ по ключевой ставке.