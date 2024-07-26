ЦБ спрогнозировал стоимость нефти Brent на 2027 год

Центральный банк России прогнозирует стоимость нефти Brent на 2027 год на уровне $70 за баррель. Об этом сообщается в обновленном среднесрочном прогнозе ЦБ.

Также регулятор повысил прогноз стоимости нефти на 2026 год — до $75 с $70 за баррель. На 2024 и 2025 годы прогноз остался неизменным — на уровне $85 и $80 за баррель.

Банк России 26 июля повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. По данным Центробанка, инфляция в РФ ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза банка.

Участники финансового рынка ожидали повышения ключевой ставки до 17–20% годовых. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что с вероятностью 60% ключевая ставка будет повышена до 18%, а с вероятностью 40% — до 19–20%. По словам аналитика, инфляция в России сейчас складывается выше прогнозов ЦБ в 4,3–4,8%. Аналитик подчеркнул, что регулятор уже анонсировал повышение прогноза по инфляции 26 июля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет решение ЦБ по ключевой ставке.