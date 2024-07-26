Стало известно о штрафах Wildberries к работникам

Маркетплейс Wildberries штрафует работников логистических партнеров компании по специальному прейскуранту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно опубликованному каналом списку, самый большой штраф в размере 200 тысяч рублей предусмотрен за драку при погрузке или выгрузке товаров.

Наказания предусмотрены за ношение шлепок и сандалий, за отсутствие жилета и курение в неположенном месте. Штрафы начинаются от пяти тысяч рублей.

В случае замены колеса у сломавшегося автомобиля доставщиков на складе маркетплейса предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Самые суровые наказания предусмотрены тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения, угрожает или дерется с сотрудниками Wildberries.

В мае стало известно, что Wildberries упростил работу продавцов с платформой по требованию Федеральной антимонопольной службы. Так, маркетплейс ввел фиксацию тарифов на хранение товаров на складе, снизил размер некоторых штрафов и четко описал ответственность продавцов за разные виды нарушений.

Ранее основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес.