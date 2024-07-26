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В Кремле прокомментировали состояние российской экономики

Песков: показатели экономики РФ позитивны, хотя могут быть текущие проблемы

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин доволен работой правительства и Центробанка.

«Сами показатели экономического развития — и по отраслям, в целом по росту ВВП (валового внутреннего продукта. — «Газета.Ru») — весьма и весьма позитивные», — сказал представитель Кремля, добавив, что при этом «могут возникать текущие проблемы».

Песков напомнил, что Путин неоднократно давал высокую оценку работе правительства и Центрального банка, который отвечает за обеспечение макростабильности. По его словам, представители российских властей имеют различные точки зрения по поводу перегрева экономики — в связи с этим ведутся дискуссии и принимаются необходимые меры.

До этого Минэкономразвития РФ опубликовало обзор «О текущей ценовой ситуации», согласно которому инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18% по сравнению с 9,21% неделей ранее.

До этого в Госдуме спрогнозировали снижение инфляции до 4% в 2026 году. Как заявлял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, инфляция начнет спадать во второй половине текущего года.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании зарубежных сладостей.

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