Россиянам рассказали, куда дешевле поехать на море в августе

Дешевле всего отдохнуть на море в начале августа россияне смогут в Анапе. Об этом пишет АТОР со ссылкой на статистику «1001 Тур».

Траты на десятидневный отдых в Анапе с учетом дороги на автомобиле из Москвы и проживания в трехзвездочном отеле с завтраками составят минимум 78,6 тыс. рублей на двоих. Еще порядка 30 тыс. рублей придется потратить на питание в городе.

На втором месте по доступности Большой Сочи. Тур на 10 дней с проживанием в «трешке» с полным пансионом обойдется минимум в 96 тыс. рублей на двоих.

Стоимость самого дешевого турпакета в Абхазию на начало августа составляет 99,4 тыс. рублей за двоих. В стоимость входит перелет из Москвы в Сочи, трансфер и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.

На четвертом месте оказался китайский Хайнань. Тур на курорт можно приобрести от 110,8 тыс. рублей на двоих за 10 дней с перелетом и проживанием в «трешке» с включенными завтраками.

Топ-5 замыкают ОАЭ. Самый дешевый тур на 10 ночей в начале следующего месяца с перелетом из Москвы обойдется в 118,2 тыс. руб. на двоих. Условия за эти деньги будут хуже, чем у предыдущей четверки: проживание около аэропорта в двухзвездочном отеле с завтраками.

Цены на пляжные туры в Европу в августе стартуют от 200 тысяч рублей.

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