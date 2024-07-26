Apple вытеснили из пятерки лидеров китайского рынка смартфонов

Apple по итогам второго квартала выбыла из пятерки ведущих поставщиков смартфонов в Китай. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической компании Canalys.

Лидером стал китайский vivo с долей рынка 19%. По итогам апреля — июня продажи бренда выросли на 15% в годовом выражении, до 13,1 млн смартфонов. Второе место заняла компания OPPO с долей 16%. Топ-3 замыкает HONOR с 15% рынка. В пятерку также вошли Huawei (также 15%) и Xiaomi (14%).

Впервые в истории топ-5 поставщиков смартфонов в КНР состоит полностью из местных компаний, отметил аналитик Canalys Лукас Чжун.

Доля рынка Apple опустилась до 14%. Продажи iPhone за второй квартал составили 9,7 млн устройств против 10 млн у Xiaomi.

До этого сообщалось, что Россия рекордно нарастила закупки смартфонов у Индии. За первые четыре месяца текущего года поставки выросли в 14 раз.

Ранее в РФ зафиксировали падение продаж телевизоров.