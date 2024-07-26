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Россияне рекордно сократили траты на продукты питания

РИА: траты россиян на домашнее питание упали до минимума с 2019 года

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Freepik.com

Россияне по итогам 2023 года сократили расходы на домашнее питание до 33,2% от общих трат, что является минимальным показателем с 2019 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Меньше всего на домашнюю еду тратили жители Магаданской области — лишь 23,7% от общих расходов. Москва заняла второе место с 24,2%.

Самые большие траты на эту категорию товаров фиксировались в Дагестане (55,3%), Ингушетии (54,3%) и Смоленской области (48,4%).

Траты россиян на алкоголь и табак за период упали до 2,4% против 3% годом ранее. Между тем расходы на транспорт за прошлый год выросли до 15,3% с 14% в 2022-м.

До этого россияне рассказали, какие траты сложнее всего контролировать. Четверть опрошенных сочли самым сложным контролировать траты на детей. Еда и продукты оказались на втором месте с 15%. Топ-3 замыкают расходы на такси и транспорт (12%).

Ранее в России зафиксировали резкий спад спрос на услуги клининга.

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