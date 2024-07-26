ЦБ повысил ключевую ставку до 18%

ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Регулятор пояснил, что инфляция в России ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза ЦБ.

«Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — пояснил ЦБ.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В ЦБ отметили, что собираются пересматривать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, считает ЦБ.



Участники финансового рынка ожидали повышения ключевой ставки до 17-20% годовых. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что с вероятностью 60% ключевая ставка будет повышена до 18%, а с вероятностью 40% — до 19-20%. По словам аналитика, инфляция в России сейчас складывается выше прогнозов ЦБ в 4,3-4,8%. Аналитик подчеркнул, что регулятор уже анонсировал повышение прогноза по инфляции 26 июля.

Васильев назвал проинфляционные факторы:



• острый дефицит кадров на рынке труда;

• быстрый рост зарплат;

• по-прежнему мягкая бюджетная политика;

• повышенные инфляционные ожидания;

• по-прежнему значительное число льготных программ кредитования.



Кроме того, о повышении ключевой ставки рассуждали управляющие ЦБ на Финансовом конгрессе 3-5 июля 2024 года. Они давали сигналы об увеличении ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов. 7 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор допускает возможность существенно повысить ключевую ставку на июльском опорном заседании. «Существенным» Васильев назвал рост более чем на 100 базисных пунктов.

В 2023 году ЦБ пять раз повышал ключевую ставку, до 16% годовых 15 декабря. Затем она была сохранена на этом уровне четыре раза, в том числе на предыдущем заседании 7 июня.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет решение ЦБ по ключевой ставке.