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Стало известно, у кого в России больше всего кредитов

ВШЭ: многодетные семьи стали лидерами по доле имеющих кредиты в России

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Shutterstock/Tero Vesalainen

Доля многодетных семей с кредитами по итогам 2023 года выросла до 67% с 59% годом ранее. В результате эта категория россиян стала лидером по доле имеющих кредиты, пишет РБК со ссылкой на данные исследования Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Между тем закредитованность семей с двумя детьми за год снизилась до 59% с 66%. Среди семей с одним ребенком закредитованность упала до 54% с 58%.

На конец 2023 года 57% российских домохозяйств с детьми имели непогашенные кредиты. Среди домохозяйств без детей показатель составил 41%.

Рост числа закредитованных многодетных семей в России эксперты связывают с программами льготной ипотеки, которые сделали покупку жилья более доступной.

Между тем в России продолжает расти стоимость долгосрочной аренды жилья. По прогнозам аналитиков, к сентябрю цены вырастут еще на 10–15% от текущих.

Ранее стало известно, как россияне относятся к инвестициям в недвижимость.

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