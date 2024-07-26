Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае начали избегать «грязных» юаней с российским следом

«Ведомости»: ряд банков КНР отказываются работать с юанями, которые связаны с РФ

close
100%
Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Часть китайских банков отказываются работать с юанями, связанными с Россией. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»: «грязным» они считают тот, который связан с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой», — говорится в публикации.

Член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев рассказал о случаях, когда банк КНР отказался принимать юани, купленные на подсанкционной на тот момент Московской бирже. Но другой член генсовета объединения, генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин, отметил, что китайские банки не хотят работать с любым юанем, имеющим российский след. Он отметил, что такая позиция осложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще.

Порошин отметил, что банки не могут узнать место покупки юаней, но отслеживают по документам историю расчетов, чтобы проверить, нет ли там России.

12 июня американский минфин ввел санкции против Мосбиржи и НКЦ. В ведомстве США отметили, что меры властей России по привлечению капитала в отношении Московской биржи расширяют возможности граждан РФ и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг Российской Федерации, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Ранее сообщалось, что банки Средней Азии стали чаще отклонять трансграничные платежи российского бизнеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами