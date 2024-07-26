В Китае начали избегать «грязных» юаней с российским следом

Часть китайских банков отказываются работать с юанями, связанными с Россией. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»: «грязным» они считают тот, который связан с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой», — говорится в публикации.

Член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев рассказал о случаях, когда банк КНР отказался принимать юани, купленные на подсанкционной на тот момент Московской бирже. Но другой член генсовета объединения, генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин, отметил, что китайские банки не хотят работать с любым юанем, имеющим российский след. Он отметил, что такая позиция осложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще.

Порошин отметил, что банки не могут узнать место покупки юаней, но отслеживают по документам историю расчетов, чтобы проверить, нет ли там России.

12 июня американский минфин ввел санкции против Мосбиржи и НКЦ. В ведомстве США отметили, что меры властей России по привлечению капитала в отношении Московской биржи расширяют возможности граждан РФ и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг Российской Федерации, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Ранее сообщалось, что банки Средней Азии стали чаще отклонять трансграничные платежи российского бизнеса.