В Нидерландах пожаловались на рост импорта российского газа

Группа членов парламента Нидерландов заявила о росте импорта российского газа в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает «Лента.ру».

Депутаты Нидерландов в письме к правительству страны задались вопросами, правда ли, что импорт газа из РФ в ЕС увеличивается. Парламентарии также поинтересовались, обеспокоены ли в кабмине тем, что страны Евросоюза вновь ставят себя в зависимость от России?

Также голландские депутаты предположили, что российский газ дешевле сжиженного природного газа из США и других стран, в связи с чем у государств ЕС меньше стимулов инвестировать в устойчивые варианты и инфраструктуру для альтернатив топливу из РФ.

До этого стало известно, что Евросоюз по итогам первого полугодия нарастил закупки трубопроводного газа у России на 24%.

Сейчас подземные хранилища Европы заполнены на 81,02%. Это на 9,5 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

Нефтегазовые доходы России от продажи нефти и газа за полгода выросли на 68,5% и составили 5,7 трлн рублей.

Ранее стало известно, сколько Индия сэкономила за два года на закупках российской нефти.