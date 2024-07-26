Рестораторы Парижа жалуются на отсутствие клиентов из-за Олимпиады

Рестораны в центре Парижа столкнулись с резким снижением числа посетителей из-за ограждений, установленных для проведения церемонии открытия Олимпиады. Об этом сообщили владельцы заведений РИА Новости.

Центральные улицы города, включая набережные Сены, уже неделю закрыты металлическими заборами. Доступ в эту зону осуществляется по QR-кодам, и, как отмечают местные жители, многие не понимают, как их получить. Ограничения введены ради уникальной церемонии открытия Олимпиады на реке, запланированной на вечер 26 июля.

«Мы не понимаем, что происходит. Наверное, эта церемония будет очень красивой, но зачем нужно было проводить ее на Сене, а не как все другие государства? Теперь тут нет ни парижан, ни туристов, никто не может пройти. Мы более не можем закупаться продуктами, мы должны все нести сами, так как никуда нельзя проехать, нельзя заказать доставку, несмотря на то, что мы просили сделать для нее исключение», — рассказала владелица ресторана на острове Сите по имени Мариэль.

Ее кафе пустует в обеденное время, когда обычно найти свободный столик в Париже очень сложно.

Она добавила, что даже наши постоянные посетители не могут прийти, а туристы не знают, как сюда попасть.

«Это настоящая катастрофа», — заключила Мариэль.

Владелец закусочной Рено также выразил недовольство из-за снижения прибыли из-за Олимпиады. Он рассказал, что ресторан обычно был полон людей, а сейчас никого.

По его словам, туристов стало значительно меньше. Он считает, что это связано с несколькими факторами: все подорожало из-за Игр, с QR-кодами многие не разбираются, даже некоторые полицейские.

По его словам, власти обещали бизнесменам «праздник» из-за наплыва посетителей, но в итоге центр города опустел.

Ранее СМИ писали, что в Париже проходят протесты против Олимпиады-2024.