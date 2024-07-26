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Правительство переносит сроки газификации Камчатки

РБК: автономная газификация Камчатского края переносится на 2026 год

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Shutterstock

Правительство России переносит вправо сроки автономной газификации Камчатского края при помощи сжиженного природного газа на конец 2026 года — несмотря на то, что по первоначальной «дорожной карте» этот проект должен быть осуществлен к 2025 году. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на источники в министерстве энергетики.

Речь идет о крупнейшем в России проекте по социальной газификации при помощи СПГ — предполагается, что Камчатка будет обеспечена на уровне 400 млн куб. в год (а в перспективе и до 700-800 млн куб. в год) за счет месторождений на Сахалине. В первую очередь газ должен будет поступать с месторождения «Сахалин-2».

Причиной, по которой сроки некоторых этапов проекта переносятся вправо, называют санкции и время, которое потребовалось на решение вопросов, связанных с долей англо-голландской Shell в «Сахалине-2». За это время в рамках проекта будет необходимо завершить строительство береговой инфраструктуры и подготовить новые танкеры-челноки, которые «Газпрому» должен поставить НОВАТЭК.

О том, что Камчатку и ряд других российских регионов газифицируют с помощью сжиженного природного газа, заявлял президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

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