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Венгрия и Словакия сделали совместное обращение к Еврокомиссии

Венгрия и Словакия совместно потребовали ускорить решение по Украине и нефти

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Венгрия и Словакия совместно потребовали от Европейской комиссии ускорить принятие решение по вопросу остановки Украиной транзита российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в совместном заявлении Будапешт и Братислава обратились к Еврокомиссии за посредничеством при консультациях с Украиной из-за нарушения поставок нефти российской компании «Лукойл». На данный момент Еврокомиссия только запросила дополнительную информацию для того, чтобы проанализировать ситуацию.

До этого депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что украинские власти объявили экономическую войну Словакии, остановив транзит нефти от российской компании «Лукойл».

18 июля компания Transpetrol — оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба» сообщила, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла». Поставки прекратились в связи с санкциями Украины против российской компании. В канцелярии премьер-министра Словакии отмечали, что из-за введенных ограничений словацкий НПЗ Slovnaft будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли РФ пытаться разблокировать транзит нефти через украинскую территорию.

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