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Владислав Бакальчук раскрыл, почему его супруга не подает на развод

Владислав Бакальчук заявил, что его жена Татьяна до сих пор не подала на развод

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Wildberries.ru

Основатель компании-маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук до сих пор официально не подала на развод. Об этом заявил ее муж, Владислав Бакальчук, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Он пояснил, что жена ждет, когда закончится процесс слияния Wildberries с компанией Russ. Это, по мнению Владислава Бакальчука, может помочь супругам в разделе имущества.

«На данный момент Владислав еще надеется сохранить семью, так как Татьяна официально пока не подала на развод», — пишут журналисты.

По словам Владислава Бакальчука, Татьяна ушла из дома 1 апреля, но все семь детей остались жить с ним. Она навещает семью раз в неделю. Муж признался, что развод стал для него полной неожиданностью, так как до этого у них был «идеальный брак».

Во вторник, 23 июля, Татьяна Бакальчук лично подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем Владиславом. Она добавила, что очень сожалеет о том, что супруг вынес в публичное поле их семейные трудности.

Ранее основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес.

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