Спад производства в Европе достиг максимума за 2024 год

Спад промышленного производства в еврозоне в июле усилился. Индекс деловой активности (PMI) упал до 45,6 пункта, достигнув минимума с начала текущего года. Об этом пишет Politico со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global.

«Локомотивы» Европы — Франция и Германия — демонстрируют одни из худших показателей. PMI в ФРГ в июле составил 42,6 пункта, во Франции — 44,1 пункта.

«Ситуация в промышленности <...> выглядит мрачно, и нет никаких признаков изменений к лучшему. Спад оказался не таким уж временным и цикличным, как предполагалось ранее», — отметил глава Центробанка Финляндии Олли Рен.

До этого Bloomberg писал о том, что инвесторы начали терять доверие к крупнейшей экономике ЕС. Индекс делового доверия в Германии в июле упал впервые за год и разом до 41,8 пункта с 47,5 пункта месяцем ранее. Динамика обусловлена ухудшением экономических перспектив региона, отмечают аналитики.

Ранее на Западе назвали причину рекордного дефицита бюджета США.