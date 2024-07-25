В России замедлилась инфляция

Инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18% по сравнению с 9,21% неделей ранее. Об этом говорится в последнем обзоре Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации».

Продовольственная инфляция за неделю составила 0,07%. При этом фиксируется падение цен на помидоры, огурцы, овощи «борщевого набора» и фрукты. Кроме того, снизились темпы роста стоимости сахара, хлебобулочных изделий, птицы и яиц, следует из документа.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,12%. Отмечается снижение цен на легковые авто и лекарства.

В секторе услуг инфляция за неделю с 16 по 22 июля замедлилась до 0,16% на фоне падения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы.

До этого в Госдуме спрогнозировали снижение инфляции до 4% в 2026 году.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании зарубежных сладостей.