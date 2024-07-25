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Россиянам рассказали, как получить максимальный доход от банковского вклада

Специалист Бархота: вклад в банке лучше открывать без возможности снятия

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Мария Девахина/РИА Новости

Россиянам стоит открывать банковские вклады без возможности частичного снятия и пополнения, чтобы получить максимальный доход. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, для банков они являются более устойчивым пассивом, поэтому по ним предлагается больший доход. Помимо этого, он рекомендует обращать внимание на ставку по вкладу — она должна быть не ниже ключевой, чтобы исключить потерю денег на фоне инфляционных процессов.

Однако эксперт допустил возникновение ситуаций, когда деньги могут понадобиться срочно. В связи с этим он порекомендовал сочетать депозитную базу.

«Часть средств можно оставить на вкладе без снятия, а часть положить на накопительный счет, откуда можно в любое время взять деньги на внезапно возникшие нужды», — заключил Бархота.

22 июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей, а также социальные банковские счета. Речь идет о гражданах, получающих социальную поддержку.

Ранее россиянам рассказали, при каком условии ставки по вкладам вырастут до 20%.

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