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Россия начала испытывать трудности в работе с банками Средней Азии

РБК: российский бизнес столкнулся с проблемами платежей через банки Средней Азии

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российский бизнес начал сталкиваться с проблемами с трансграничными платежами из-за санкций США, банки Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана начали избегать взаимодействий с РФ. Об этом пишет РБК, ссылаясь на обзор транспортных компаний и информацию от деловых объединений.

По словам финансового директора ПЭК Романа Ромашевского, это произошло из-за ужесточения проверок со стороны финансовых организаций, которые стали запрашивать больше документов и пояснений, чтобы избежать ситуаций, которые дадут повод для введения санкций.

Он добавил, что больше всего неудобств доставляет непоследовательность банков в принятии решений о переводах, так как причины отклонения операций не объясняются.

В платежном агрегаторе CDEK Pay заявили, что с каждым днем увеличиваются сроки платежей, а также растет количество возвратов и отказов.

В публикации говорится, что сложнее ситуация обстоит с оплатой товаров в Киргизии. По словам гендиректора Logita Trade Татьяны Алексеевой, ряд компаний приостановили работу с киргизскими партнерами, так как средний срок обработки стал доходить до двух недель.

До этого газета «Известия» писала, что более 95% расчетов между Россией и Киргизией ведутся в национальных валютах.

Ранее товарооборот России и стран ШОС установил новый рекорд.

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