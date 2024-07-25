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Российский бизнес столкнулся с проблемой платежей через банки Средней Азии

Доля отказов бизнесу из РФ в платежах через банки Средней Азии выросла до 30%

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Depositphotos

Доля отказов российскому бизнесу в платежах через банки Средней Азии в июле подскочила до 30%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор логистических компаний ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade.

Проблема фиксируется сразу в нескольких странах ближнего зарубежья, а именно в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане.

«Зачастую платежи просто задерживаются или возвращаются без объяснения причин. Обслуживающий российский банк их не знает и пояснить не может, так как проблема возникает на стороне банка-получателя за границей», — комментирует финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский.

Средний срок проведения платежей между Россией и Центральной Азией вырос до двух недель, что примерно на 15% дольше, чем в июне.

На прошлой неделе сообщалось, что цифровой банк из ОАЭ Wio перестал принимать переводы в дирхамах из России.

Ранее итальянский UniCredit назвал сроки сокращения бизнеса в России.

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