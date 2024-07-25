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Россиянам рассказали, какие переводы банки могут блокировать на два дня

Доцент Белянчикова: банки стали блокировать переводы при возможном мошенничестве

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Shutterstock

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала агентству «Прайм», что с 25 июля банки стали блокировать на два дня переводы в случае, если данные получателя содержатся в базе о мошенничестве.

Отмечается, что это стало возможно благодаря закону, обязывающему банки проверять получателей денежных средств на предмет причастности к подобным операциям. Сомнительные реквизиты содержатся в базе, созданной Банком России.

Кроме того, если кредитная организация перевела деньги на счет из базы, она должна будет вернуть их обманутому клиенту в 30-дневный срок.

До этого региональный главк МВД сообщал, что жительница Иркутской области доверилась мошенникам и отправила им более восьми миллионов рублей.

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