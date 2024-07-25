Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Boeing признает вину в мошенничестве в связи с двумя катастрофами

Компания Boeing согласилась признать вину в мошенничестве и сговоре

close
100%
Baz Ratner/Reuters

Авиастроительная корпорация Boeing подтвердила свое согласие признать вину в мошенничестве и преступном сговоре, что позволит завершить расследование министерства юстиции США, связанное с крушениями двух самолетов модели 737 MAX, принадлежащих авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на судебные документы.

Согласно информации, Boeing подала в минюст США детализированное соглашение о признании вины и подчеркнула, что продолжит активно сотрудничать с регулирующими органами.

В рамках этого соглашения компания также обязуется выплатить штраф в размере $243,6 миллиона. Кроме того, Boeing планирует инвестировать не менее $455 миллионов в улучшение программ безопасности и соблюдения нормативных стандартов в течение трех лет.

Как отмечает Reuters, семьи жертв обеих авиакатастроф смогут подать возражения до того, как судья примет решение о подтверждении сделки.

Несколько дней назад ученый объяснил, почему Boeing замалчивает причину задержки миссии Starliner на МКС.

Ранее инженер Boeing назвал серьезные дефекты фюзеляжей 787 Dreamliner.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами