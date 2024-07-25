Boeing признает вину в мошенничестве в связи с двумя катастрофами

Авиастроительная корпорация Boeing подтвердила свое согласие признать вину в мошенничестве и преступном сговоре, что позволит завершить расследование министерства юстиции США, связанное с крушениями двух самолетов модели 737 MAX, принадлежащих авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на судебные документы.

Согласно информации, Boeing подала в минюст США детализированное соглашение о признании вины и подчеркнула, что продолжит активно сотрудничать с регулирующими органами.

В рамках этого соглашения компания также обязуется выплатить штраф в размере $243,6 миллиона. Кроме того, Boeing планирует инвестировать не менее $455 миллионов в улучшение программ безопасности и соблюдения нормативных стандартов в течение трех лет.

Как отмечает Reuters, семьи жертв обеих авиакатастроф смогут подать возражения до того, как судья примет решение о подтверждении сделки.

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