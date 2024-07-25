В России предложили внести изменения в параллельный импорт алкоголя

В список разрешенного к параллельному импорту алкоголя следует внести изменения, заявил руководитель одного из крупнейших производителей водки в России — холдинга «Татспиртпром» Руслан Максудов. Об этом сообщает РБК.

По словам предпринимателя, параллельный импорт являлся хорошей инициативой для того, чтобы восполнить пробел, возникший из-за ухода с российского рынка западных алкогольных компаний. Однако за два прошедших года рынок успешно справился с этой задачей. Поэтому следует принять меры по защите отечественного производителя. Уже в следующем году списки брендов для параллельного импорта могут быть пересмотрены.

При этом Максудов подчеркнул, что не следует совершать резких движений, так как у российского потребителя должен быть выбор.

До этого сообщалось, что Россия по итогам первого полугодия увеличила закупки импортного алкоголя на 2%, до 48 млн декалитров.

Ранее в Роскачестве сообщили об удвоении продаж игристого вина в 2024 году.