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Российские банки начнут по новой схеме возвращать украденные деньги

РБК: с 25 июля банки начнут по новой схеме возвращать украденные деньги

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Макс Ветров/РИА Новости

С 25 июля нынешнего года российские банки начнут по новой схеме возвращать своим клиентам украденные мошенниками деньги. Об этом сообщает агентство РБК.

В ряде случаев банки в течение 30 дней обязаны будут вернуть клиентам полную стоимость похищенных средств. Так, если банком был допущен перевод денег на мошеннический счет, который находится в специальной базе Центробанка или банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был выполнен без согласия клиента. Кроме того, банк обязан вернуть средства, если клиент уведомил о потере банковской карты.

Банки также должны будут блокировать на два дня подозрительные операции, связываясь за это время с клиентом, чтобы убедиться, что тот проводит денежный перевод добровольно, а не под воздействием мошенников.

До этого Центробанк расширил для сотрудников банка перечень признаков мошеннических операций.

Ранее мошенники начали обманывать россиян с помощью домовых чатов.

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