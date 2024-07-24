Словакия торопит ЕК из-за конфликта вокруг транзита нефти через Украину

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар призвал Европейскую комиссию быстрее решать вопрос транзита российской нефти через Украину. Свой призыв Бланар опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Призываю Европейскую комиссию, чтобы не тянула время и как можно скорее встала на сторону государств-членов и главное их граждан, граждан Словакии и в этом случае Венгрии», — заявил Бланар.

По словам главы словацкого внешнеполитического ведомства, Еврокомиссия в среду приняла решение отложить обсуждение этого вопроса на другую дату.

До этого Европейская комиссия отвергла требование Словакии и Венгрии рассмотреть в течение трех дней вопрос о блокировке поставок нефти из России со стороны Украины.

Ранее МИД РФ назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России.