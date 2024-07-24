Стало известно, кем подрабатывают российские студенты летом

В России 43% студентов этим летом подрабатывают. Из них каждый четвертый занят в сфере доставки. Об этом свидетельствует совместное исследование цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! и образовательной платформы «Нетология», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чуть меньше студентов (24,6%) подрабатывают в ритейле. Около 15% респондентов признались, что работают в общепите. Еще 9,5% опрошенных трудоустроены в рекламе и промоушене.

Работать летом российских студентов мотивирует желание заработать денег (60,3%), профессионально развиваться по специальности (16,4%), а также занять свободное время (15,9%).

Опрос проводился среди студентов в возрасте от 18 до 25 лет, получающих среднее профессиональное или высшее образование. Всего в нем приняли участие 1283 человека из 16 городов-миллионников.

До этого Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ на 16%. Таким образом, в 2025 году он может подняться до 22 440 рублей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые летние вакансии.