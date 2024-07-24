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Китай резко нарастил закупки российской пшеницы

Экспорт российской пшеницы в Китай вырос более чем в 8 раз

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Китай в первом полугодии купил российской пшеницы на $38,9 млн, что более чем в 8 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Государственного таможенного управления (ГТУ).

Для сравнения: объем китайского импорта пшеницы из РФ за январь — июнь 2023-го составил всего $4,6 млн в денежном выражении.

Кроме того, выросли поставки других крупяных культур. Импорт гречихи и проса за период подскочил более чем вдвое, до $43,6 млн с $20,8 млн годом ранее. Также КНР значительно нарастила закупки российского проса — до $28,6 млн с $13,7 млн.

Между тем поставки кукурузы из России в Китай, напротив, просели. По итогам шести месяцев показатель упал до $19,9 млн по сравнению с $54,3 млн за первое полугодие 2023-го. Вместе с тем снизились поставки сои (до $196,9 млн с $346,1 млн) и рапса (до $68,6 млн с $85,98 млн).

До этого в Марокко сообщили о значительном росте закупок российского зерна.

Ранее Россия стала мировым лидером по продажам пшеницы и ячменя.

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