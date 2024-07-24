Перевозчики пожаловались на сбои в системе «Платон» из-за средств РЭБ

Ассоциация владельцев грузовиков «Грузавтотранс» обратилась в Минтранс по поводу сбоев в системе «Платон», из-за которых перевозчики стали получать беспричинные штрафы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение ассоциации.

По словам перевозчиков, сбои «Платона» связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Утверждается, что они якобы выводят из строя тахографы и устройства для взимания платы за проезд.

«Защита — это хорошо, но перевозчики получают необоснованные штрафы, нужно как-то лояльнее к нам относиться», — считает президент «Грузавтотранса» Владимир Митягин.

Он рассказал, что один из перевозчиков из-за сбоев в «Платоне» получил 65 штрафов по 5 тыс. рублей каждый за последние три месяца, и отметил, что это далеко не единственный подобный случай.

В ассоциации предложили Минтрансу до окончания СВО отменить для междугородних перевозчиков контроль и штрафы по тахографам и «Платону».

До этого сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект о новых правилах для грузовых перевозок автомобильным транспортом. Поправки разработали Минтранс и Ространснадзор. Документ, в частности, предусматривает создание реестра ответственных грузоперевозчиков. В случае невнесения данных грузовые автомобили категорий N2 и N3 с максимальной массой свыше 3,5 тонн не смогут осуществлять перевозки.

Ранее сообщалось о сокращении грузооборота российских портов.