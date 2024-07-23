Бакальчук записала видео с объяснением ситуации вокруг Wildberries

Основатель компании-маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук лично подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем, Владиславом Бакальчуком. Для этого она записала видеообращение, опубликованное в Telegram-канале.

В своем обращении Бакальчук заявила, что опровергает заявления своего мужа Владислава о том, что происходит рейдерский захват компании. Татьяна заявила, что не является чьей-либо заложницей, а также объяснила мотивацию для объединения с оператором наружной рекламы Russ.

«Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов», — заявила Бакальчук.

Она добавила, что очень сожалеет о том, что Владислав вынес в публичное поле их семейные трудности.

До этого стало известно, что «РВБ», совместная компания маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, возьмет на себя обязательства юрлица Wildberries перед партнерами.

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров пояснил, что за «рейдерским захватом» компании стоят братья Леван и Роберт Мирзоян, а также несколько «известных кавказцев», которых он назвал «чертями». Кадыров отметил, что поручил разобраться в этом деле депутату Госдумы Адаму Делимханову. Соосновательница маркетплейса Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о «рейдерском захвате», а ситуацию с изменением структуры компании объяснила последствиями развода с мужем.

Ранее основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес.