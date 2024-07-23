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Общая компания Russ и Wildberries возьмет на себя обязательства маркетплейса

«РВБ» возьмет на себя обязательства юрлица Wildberries перед партнерами

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Alexsey t17/Shutterstock

РВБ, совместная компания маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, возьмет на себя обязательства юрлица Wildberries перед партнерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«В ближайшее время ООО «РВБ» примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз». Информация об этом внесена в оферту для продавцов. При этом в ежедневном сотрудничестве продавцов и цифровой платформы ничего не изменится», — заявили в Wildberries.

Уточняется, что «РВБ» будет оказывать те же самые услуги для продавцов по логистике и хранению товаров.

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров пояснил, что за «рейдерским захватом» компании стоят братья Леван и Роберт Мирзоян, а также несколько «известных кавказцев», которых он назвал «чертями». Кадыров отметил, что поручил разобраться в этом деле депутату Госдумы Адаму Делимханову. Соосновательница маркетплейса Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о «рейдерском захвате», а ситуацию с изменением структуры компании объяснила последствиями развода с мужем.

Ранее основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес.

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