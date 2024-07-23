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В России сократились продажи нелегального табака

Минпромторг РФ: доля нелегального табака на рынке сократилась до 11,3%

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Depositphotos

Доля нелегальной табачной продукции на российском рынке в июле снизилась до 11,3% против 13,3% годом ранее, заявил руководитель департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский. Его слова приводит «Интерфакс».

На данный момент продажи табака в России осуществляют 278 тыс. легальных точек. Это на 67% больше, чем в 2019 году, когда была введена маркировка, отметил Заславский.

Тем не менее, 11,3% — все еще слишком большой показатель, подчеркнула директор Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Ирина Бушина. Из-за нелегальных продаж табака российский бюджет недополучает порядка 100 млрд рублей доходов, отметила она.

Основную часть нелегального оборота табака в РФ составляют сигареты, ввезенные из стран ЕАЭС, преимущественно из Белоруссии.

В 2023 году бюджет РФ лишился порядка 130 млрд рублей из-за нелегальных сигарет.

Ранее Кабмин запретил ввоз в Россию иностранного табака без акцизных марок.

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