Стало известно, какие сладости россияне заказывают за границей

Самой популярной зарубежной сладостью среди россиян в 2024 году стали шоколадные яйца Kinder JOY. Об этом свидетельствуют данные CDEK.Shopping, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Доля заказов этого шоколадного изделия среди российских покупателей сервиса составила 14,8% от общего количества покупок в категории «сладости». В топ-3 популярных сладких товаров зарубежных брендов также вошли марципановые пралине Niederegger (9,3%) и порошковый напиток Bolero Drinks ICE TEA (8,4%).

Чаще всего из иностранных сладостей россияне заказывают именно шоколад, рассказали в CDEK.Shopping. С начала года число покупок шоколадных плиток выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, средний чек покупки составил 312 рублей (+16%). Продажи шоколадных конфет за период также увеличились на 5%. Средний чек вырос на 13%, до 349 рублей.

До этого сообщалось, что концерн Nestle планирует возобновить производство KitKat в Перми.

Ранее стало известно, почему немецкий производитель шоколада Ritter Sport отказался уходить из России.