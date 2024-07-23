Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие сладости россияне заказывают за границей

CDEK.Shopping: любимой зарубежной сладостью россиян стал шоколад Kinder JOY

close
100%
Shutterstock

Самой популярной зарубежной сладостью среди россиян в 2024 году стали шоколадные яйца Kinder JOY. Об этом свидетельствуют данные CDEK.Shopping, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Доля заказов этого шоколадного изделия среди российских покупателей сервиса составила 14,8% от общего количества покупок в категории «сладости». В топ-3 популярных сладких товаров зарубежных брендов также вошли марципановые пралине Niederegger (9,3%) и порошковый напиток Bolero Drinks ICE TEA (8,4%).

Чаще всего из иностранных сладостей россияне заказывают именно шоколад, рассказали в CDEK.Shopping. С начала года число покупок шоколадных плиток выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, средний чек покупки составил 312 рублей (+16%). Продажи шоколадных конфет за период также увеличились на 5%. Средний чек вырос на 13%, до 349 рублей.

До этого сообщалось, что концерн Nestle планирует возобновить производство KitKat в Перми.

Ранее стало известно, почему немецкий производитель шоколада Ritter Sport отказался уходить из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами