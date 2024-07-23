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В кабмине РФ рассказали о продлении запрета на экспорт бензина

Новак: запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновится с 1 августа

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из России, приостановленный на июнь-июль, автоматически возобновится с 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эмбарго было принято до 1 сентября 2024 года, на июль было сделано исключение. Оно закончится 1 августа, тогда же автоматически продлится запрет на экспорт нефтепродуктов, что касается и бензина.

Новак добавил, что в текущий момент правительство РФ рассматривает предложения о продлении запрета экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь. Он подчеркнул, что подобное решение будет принято исходя из ситуации на рынке.

До этого стало известно, что Министерство энергетики Российской Федерации предложило продлить на осень запрет на экспорт бензина.

Ведомство считает необходимым продлить действие временного запрета до конца нынешнего года, но фактически на сентябрь и октябрь. С ноября по декабрь планируется оставить ограничения на заграничные поставки только для непроизводителей нефтепродуктов.

Ранее поставки российского бензина за рубеж резко обвалились.

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