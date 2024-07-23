Стало известно, сколько российского газа поступило по «Силе Сибири» в Китай в 2023 году

Объем поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в 2023 году превысил план на 800 млн кубов и составил 22,7 млрд кубов, сообщил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников. Его слова приводит ТАСС.

«Уже в следующем году планируем выйти на проектную мощность в 38 млрд кубов», — заявил Мочальников.

По словам представителя Минэнерго, с момента запуска «Силы Сибири» 2 декабря 2019 года по 1 июля 2024 года по трубопроводу было прокачено 68 млрд кубов газа.

До этого в «Газпроме» заявили, что Россия в ближайшие годы выйдет на первое место по поставкам газа в КНР за счет увеличения поставок топлива по «Силе Сибири» и запуска «дальневосточного» маршрута.

До этого сообщалось, что Россия в июне поставила в КНР трубопроводный газ на рекордные $737 млн.

Ранее стало известно, что импорт российского СПГ в Китай по итогам первого полугодия снизился на 9,2%.