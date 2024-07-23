Стало известно, где в России сильнее всего подорожала «вторичка»

Воронеж по итогам второго квартала стал лидером среди российских городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

За апрель — июнь «вторичка» в Воронеже подорожала в среднем на 3,25%, до 98,9 тыс. рублей за квадратный метр.

Второе место занял Нижний Новгород с ростом на 3,11%, до 135,2 тыс. рублей за «квадрат». Тройку замыкает Ростов-на-Дону. За три месяца цены на вторичное жилье в городе увеличились на 2,78%, до 122 тыс. рублей за квадратный метр.

В топ-5 также вошли Челябинск (+2,77%, до 89,7 тыс. рублей) и Казань (+2,6%, до 169,5 тыс. рублей).

Между тем цены на «вторичку» в Москве за период выросли всего на 0,51%, до 323,4 тыс. рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге вторичная недвижимость и вовсе подешевела на 0,51%, до 208,4 тыс. рублей за «квадрат».

До этого в России спрогнозировали рост стоимости аренды на 10-15% к сентябрю.

Ранее россиян предупредили об опасном последствии падения цен на недвижимость.